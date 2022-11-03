Скандал з мільярдами гривень для подруги Резніченка: САП зареєструвала провадження

Після резонансних розслідувань журналістів щодо подруги глави Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, прокурори САП зареєстрували провадження. Наразі Резніченко не є підозрюваним або обвинуваченим.

Як зазначили у пресслужбі САП у коментарі журналістам, прокурори внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінальних правопорушень.

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Мовиться про:

зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки;

легалізацію та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі.

Досудове розслідування доручили детективам НАБУ. Однак наразі Резніченко не є підозрюваним або обвинуваченим у кримінальних провадженнях, де процесуальне керівництво здійснює САП.

Про які розслідування мовиться

Річ у тім, що влада виділяє шалені суми на утримування доріг на Дніпропетровщині. Це місто – тил наших захисників, тож утримання доріг у гарному стані є критично важливим для всієї країни.

Журналісти "Української правди" та програми "Схеми" з'ясували, що приватна компанія "Будінвест Інжиніринг" від березня отримала на відбудову доріг в регіоні 1,5 мільярда гривень. Це рекорд з великим відривом у порівнянні з фінансуванням відбудови доріг у всіх інших областях України.

ЗМІ встановили, що співвласниця компанії тісно пов'язана з головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком. Зазначимо, що саме очільник ОВА вирішує, кому, на що, і в яких обсягах виділяти бюджетні кошти.

Станом на 10:00, 3 листопада, сам Резніченко ніяк не коментував цю ситуацію.