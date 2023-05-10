Просять перевірити на підробку: Міносвіти звернулося до поліції щодо документів Спартака Субботи

Міністерство освіти перевірило документи Спартака Суботи. У реєстрах відсутні дані про його дипломи.

Цю інформацію вже передали поліції. Про це розповіли у Міносвіти.

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Міносвіти звернулося до поліції щодо документів Спартака Субботи

Раніше до МОН надійшов запит на публічну інформацію щодо правдивості копій:

документів про освіту Спартака Субботи,

свідоцтва про визнання в Україні іноземного документа про освіту, виданого на його ім'я.

Під час перевірки з'ясували, що у матеріалах атестаційної справи щодо присудження Субботі наукового ступеня були належним чином завірені копії документів про освіту. Тоді Міністерство надіслало запити до ДП "Інформаційно-іміджевий центр" та ДП "Інфоресурс", щоб підтвердити факт наявності їх у реєстрах.

Нині отримали відповіді від обох державних підприємств, що відомості про диплом магістра, копія якого прикладена до атестаційної справи, у Реєстрі документів про освіту в ЄДЕБО відсутні, а вказане у справі Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту Міністерство освіти та науки України не видавало,

– мовиться у повідомленні.

Цю інформацію вже передали до Національної поліції України. Міносвіти просить правоохоронців перевірити можливий факт підроблення та зумисне використання підроблених документів Спартака Олександровича Субботи.

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