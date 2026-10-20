Трамп боїться розслідувань щодо родини та угод із Путіним: що може розкрити новий Конгрес

Проміжні вибори до Конгресу США 3 листопада можуть створити серйозні проблеми для Дональда Трампа, якщо демократи отримають більшість хоча б в одній із палат. Новий склад Конгресу зможе розпочати розслідування щодо діяльності президентської адміністрації, зокрема міжнародних домовленостей, бізнесових інтересів його родини та найближчого оточення.

Американіст Ігор Айзенберг в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, чому саме можливі розслідування можуть найбільше непокоїти Трампа після виборів. Він також припустив, на які кроки здатен піти американський президент, щоб не допустити публічного розгляду діяльності своєї команди.

Конгрес може взятися за бізнес родини Трампа та переговори з Путіним

Втрата республіканцями більшості змінить не лише можливості Білого дому впливати на ухвалення законів і призначення посадовців. Демократи зможуть очолити парламентські комітети, які контролюють роботу виконавчої влади, викликають посадовців на слухання та вимагають документи, необхідні для розслідувань.

Особливу увагу можуть приділити людям, які беруть участь у важливих міжнародних переговорах, але водночас мають власні комерційні інтереси. Серед них Айзенберг назвав Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, наголосивши на можливих конфліктах інтересів через поєднання переговорної діяльності з бізнесом.

Його хвилює те, що якщо демократи отримають більшість навіть в одній палаті, тільки в Палаті представників, то в перший же день роботи нового Конгресу наглядовий і юридичний комітети проголосують за початок розслідування корупції, небаченої в історії Сполучених Штатів. Збагачення президента, його сім'ї, його найближчих друзів,

– вважає Айзенберг.

Предметом уваги законодавців можуть стати й контакти Трампа з Володимиром Путіним. Зокрема, залишається невідомим повний зміст їхньої півторагодинної телефонної розмови, про яку публічно повідомляли лише сам американський президент і російська сторона. У разі початку розслідувань Конгрес може вимагати пояснень щодо того, які питання обговорювали та чи досягали сторони якихось домовленостей.

Не менш чутливою темою можуть виявитися фінансові операції президентської родини. Айзенберг звернув увагу на її участь у криптовалютному бізнесі, де, як він стверджує, перетинаються інтереси синів Трампа та родини Віткоффа.

Трамп перетворює президентство на гроші. Чого варта лише його криптовалютна діяльність, якою займаються двоє його синів разом із сином Віткоффа та керівником Ради безпеки Об'єднаних Арабських Еміратів,

– заявив американіст.

У цьому ж контексті пролунали припущення щодо можливого інтересу оточення Трампа до закордонних активів російського «Лукойлу». Йдеться про нафтопереробні заводи, автозаправні станції та інші підприємства компанії в різних країнах. Айзенберг припускає, що американський президент розраховує отримати фінансову вигоду від потенційної угоди щодо цих активів, однак її реалізацію не підтверджено.

Майбутні розслідування могли б порушити питання про зв'язок таких бізнесових інтересів із рішеннями Білого дому. Для Трампа, як вважає співрозмовник, особливо небезпечними були б відкриті слухання, адже свідчення та документи стали б доступними американським виборцям.

Страх публічних слухань може підштовхнути Трампа до крайніх кроків

Якщо демократи здобудуть більшість у Палаті представників, нові комітети зможуть викликати на слухання людей із найближчого оточення президента. Серед потенційних свідків Айзенберг назвав Віткоффа, Кушнера та синів Трампа. На відміну від членів адміністрації, які в окремих випадках можуть посилатися на привілеї виконавчої влади, приватним особам складніше обґрунтувати відмову від надання свідчень такими підставами.

Я абсолютно впевнений, що перше, що зроблять наглядовий і юридичний комітети нової Палати представників, – випишуть повістки Кушнеру, Віткоффу, синам Трампа, щоб вони з'явилися до Конгресу для надання свідчень. І якщо міністри можуть оскаржувати такі повістки, посилаючись на привілеї виконавчої влади, то приватні особи на таких підставах відмовитися не можуть,

– пояснив Айзенберг.

Потенційні розслідування не означають автоматичного відсторонення президента від посади. Палата представників може оголосити йому імпічмент, однак для усунення Трампа від влади потрібно щонайменше 67 голосів у Сенаті. Імовірність отримати таку підтримку Айзенберг оцінює як невисоку.

Натомість відкритий розгляд можливих зловживань може завдати серйозного удару по репутації президента та його родини. На відміну від двох імпічментів першого президентського терміну, нові слухання можуть стосуватися значно ширшого кола фінансових і політичних питань.

Саме з небажанням допустити такі розслідування Айзенберг пов'язує ризик особливо жорсткого протистояння після виборів. Він нагадав про штурм Капітолія 6 січня 2021 року та не виключив, що за певних обставин президент може знову спробувати використати своїх прихильників для силового тиску.

Він піде на все що завгодно, аж до того, що, якщо вважатиме можливим організувати збройне протистояння, я думаю, він може піти і на це. Якщо не знайдеться нікого, хто його зупинить, може статися все що завгодно,

– припустив Айзенберг.

Такий розвиток подій залишається прогнозом американіста, а не підтвердженим наміром адміністрації Трампа. Він очікує, що найнапруженішим стане період між голосуванням 3 листопада та 3 січня, коли новообраний Конгрес має розпочати роботу. За його оцінкою, саме тоді вирішуватиметься, чи зможуть демократи скористатися отриманими повноваженнями для парламентського контролю.

Айзенберг про ризики після виборів у США: дивіться відео