Розслідування щодо найбільшої справи Майдану завершили: перед судом постане Янукович і компанія

В Україні завершили розслідування щодо найбільшої справи Майдану. Тепер перед судом постане колишній президент Віктор Янукович та весь тодішній силовий блок за розстріл "Небесної сотні".

Справа стосується колишнього керівництва України за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 – 20 лютого 2014 року. Наразі обвинувальний акт направили до суду.

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У вчиненні злочинів обвинувачуються колишні високопосадовці:

Президент України;

Міністр внутрішніх справ України;

Заступник Міністра внутрішніх справ України;

Голова СБУ;

Перший заступник Голови СБУ – керівник Антитерористичного центру;

Міністр оборони України;

Начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;

В.о. начальника ГУ МВС України у Києві;

Заступник начальника ГУ МВС України – начальник міліції громадської безпеки;

Командир ПМОП "Беркут" при ГУ МВС України у Києві.



Хто входить до злочинної групи / Офіс Генерального прокурора

Як виявилось, ці злочинці 18 – 20 лютого 2014 року віддавали накази та приймали відповідні рішення щодо застосування правоохоронцями спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у Києві та припинення акцій протесту.

Крім того, зловмисники організували штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції". 20 лютого того ж року вони наказали розстрілювати мітингувальників.

Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень, без жодних законних підстав,

– зазначили у ДБР.

Це все призвело до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва. Зокрема, до смерті 67 цивільних осіб. Загалом постраждали 887 осіб та 132 правоохоронці. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень.

Наразі ці посадовці втекли з України. Зазначається, що це кримінальне провадження об'єднує в собі 1 019 епізодів злочинного перешкоджання акціям протесту та налічує 1 878 томів зібраних матеріалів.

"Колишні високопосадовці обвинувачуються в організації вчинення у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту", – наголосили у відомстві.

Максимальне покарання за ці всі злочини передбачене

Нагадаємо, що раніше слідчі ДБР повідомили про підозру 3 особам у справах Майдану. Зловмисники перешкоджали проведенню акцій під час Революції Гідності.