Розслідування воєнних злочинів Росії розпочали уже 6 країн: Венедіктова оприлюднила список

Триває 25 доба цинічної повномасштабної війни Росії проти України. Усі воєнні злочини країни-агресорки фіксують не лише українські правоохоронці, але й інші держави.

Уже 6 країн Європи розпочали розслідування злочинів, які Росія коїть на території нашої держави. Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у твітері.

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Які країни розпочали розслідування воєнних злочинів Росії

Ірина Венедіктова зазначила, що окрім України розслідування воєнних злочинів Росії розпочали:

Естонія;

Литва;

Німеччина;

Польща;

Словаччина;

Швеція.

Генеральна прокурорка наголосила, що наразі її офіс тісно співпрацює з цими державами, щоб пришвидшити обмін інформацією і доказами.

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