Розсміши Путіна Кримом: російські коміки зухвало насміхаються з окупації

Крим – привід для сміху серед росіян. Українці ж їм відповідають. Сміються на цю тему і класичні коміки КВН, і сучасні стендапери. Однак жарти про Крим є діаметрально протилежними.

Відповідь українців

В українському скетч-шоу "Наші без Раші" гостро жартують про Крим. Кепкувати з цього приводу українські коміки почали після того, як московський зал КВК оваціями зустрів жарт про анексію.

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"Дуже мене заділо. Команда (Росії – 24 канал) мала жарт, вони співали пісню зі словами "ми отжалі полуостров". Я подумав, що треба мати свою відповідь на такі речі", – пояснив лідер проєкту Роман Гапачило.

Випуск "Наші без Раші" про Крим: дивіться відео

Вибори до Держдуми

Наприкінці вересня на окупованому півострові відбулися вибори до Держдуми Росії, які не визнали Україна і світ. За інформацією окупаційної влади, зі свого помешкання проголосували від 40% до 60% кримчан. Місцеві активісти не згодні з цими цифрами та заявляють про масові фальсифікації. Подають також позови до суду.

Повний випуск програми "Крим.Реалії": дивіться відео