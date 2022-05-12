Розстріл мирних у спину, який потрапив на відео: відомо ім'я одного з катів-окупантів

Нещодавно журналісти опублікували відео вбивства російськими окупантами цивільних на околиці Києва. Цією справою уже займаються правоохоронці. Дії росіян класифікували як воєнний злочин.

Джерела 24 каналу у спецслужбах назвали ім'я одного із вбивць українських цивільних поблизу Києва. Йдеться про Дмитра Лапшакова із Чити.

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Назвали ім'я одного з окупантів-катів

Військова частина, у якій несе службу росіянин, дислокується у селі Нижній Цасучій Ононського району Забайкальського краю Росії.

Один з окупантів-катів / Фото надане джерелами 24 каналу у розвідці

Повідомляють, що російські загарбники спершу звернулися до цивільних з проханням про сигарети. Опісля вони цинічно розстріляли людей у спину. Один із вбитих був власником автосалону, а другою жертвою став 68-річний Леонід Пляц, який працював охоронцем. Додають, що пізніше окупанти пограбували цей же автосалон.

Мирних та беззбройних українців розстріляли 16 березня. Тобто вони не становили загрози для ворога та не могли захистити себе. Саме тоді біля околиць столиці України йшли запеклі бої, проте біля автосалону було спокійно.

Вбивство мирних на Київщині / Фото надане джерелами 24 каналу у розвідці

Нагадаємо, що українська влада неодноразово заявляла про невідворотність покарання для російських окупантів, які чинять звірства в нашій країні. Зокрема, повідомляють, що російські загарбники, які відповідальні за воєнні злочини у Бучі, вже постають перед судом.

Шістьом із тих, хто потрапив у полон в України, уже оголосили вирок. Наступні роки вони проведуть за ґратами. Їх посадять на термін від 8 до 15 років. Відповідну заяву зробив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Також оперативне командування "Південь" повідомило про ситуації на фронті станом на 12 травня. Росіяни все ще не полишають намір захопити Миколаївську та Херсонську області. На жаль, ворог продовжує атакувати українські міста, де проживають цивільні. Бойові дії ведуться також на зайнятому окупантами рубежі.

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