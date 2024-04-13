Окупанти розстріляли цивільне авто на Чернігівщині: водій загинув

Російські окупаційні війська обстріляли цивільне авто в Чернігівській області. Це сталося зранку в суботу, 13 квітня.

Так, сьогодні зранку росіяни вбили чоловіка, який віз продукти мешканцям сіл прикордоння.

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Окупанти обстріляли цивільну автівку на Чернігівщині

Зранку 13 квітня окупаційні війська прицільно обстріляли цивільний автомобіль жителя Новгорода-Сіверського. Про це повідомили в МВС України.

Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа автівки. В МВС розповіли, що чоловік 1990 року народження зазнав смертельних поранень.

Відомо, що на місці працюють необхідні служби.

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