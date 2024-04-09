Розстріл полонених під Кринками: які російські підрозділи можуть бути причетні до страти

Відео з розстрілом беззбройних військовополонених російські джерела оприлюднили ще 6 квітня. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію на причетність кількох ворожих полків до страти українських захисників.

Про це в ефірі телемарафону керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов, передає 24 Канал.

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Правоохоронці перевіряють кілька ворожих підрозділів

Представник Офісу генпрокурора наголосив, що інформацію про розстріл військовополонених росіяни вперше розмістили в одному зі своїх телеграм-каналів ще 6 квітня.

Уже наступного дня поліція та прокуратура Херсонської області розпочали розслідування. Уже провели кілька невідкладних слідчих дій. Зокрема, огляди у відкритих джерелах. Окрім того, надані доручення оперативним підрозділам, відповідним підрозділам ЗСУ для того, щоб вони підтвердили конкретно дані наших загиблих бійців та встановили місце.

Наразі правоохоронці перевіряють на причетність до цього тяжкого міжнародного злочину кілька підрозділів окупаційного війська. Бєлоусов пояснив, що спочатку з'явилася інформація з'явилася щодо можливої причетності 328 полку 104 дивізії ПДВ Росії.

Однак, у тому російському телеграм-каналі, в якому вперше з'явилися дані про розстріл, згаданий 345 полк цієї ж дивізії.

Тобто як мінімум два підрозділи 104 дивізії ПДВ наразі перевіряються. Але ми перевіряємо й усі інші підрозділи Росії, які могли бути в цей час,

– підкреслив керівник департаменту.

Додав, що інформація щодо осіб, які загинули, перевіряється. Встановлюється точне місце.

"Попередня інформація, що це все ж таки Херсонська область поблизу селища Кринки", – сказав Бєлоусов.

Хто міг віддати злочинний наказ

Зауважимо, ЗМІ повідомляли, що воєнний злочин скоїли загарбники з 328 полку 104 дивізії. Наказ, ймовірно, віддав Сергій Іштуганов. Метою було залякування бійців ЗСУ.

Аналітики бази даних про окупантів та колаборантів Evocation також заявили, що наказ про розстріл українських військовополонених під Кринками міг віддати саме цей полковник.

Однак, в Офісі генпрокурора поки не підтвердили інформацію. Бєлоусов наголосив, що важливо максимально об'єктивно проводити розслідування й не помилитися у висновках.

"Якщо ми зараз назвемо прізвище особи – це може бути воєнний злочинець, який вчиняв інші злочини, але не цей, – це дасть підстави російській пропаганді стверджувати про упередженість нас і нас дискредитувати в очах наших міжнародних партнерів", – наголосив представник Офісу генпрокурора.

Зверніть увагу! В Офісі генпрокурора повідомили, що станом на 9 квітня є вже 27 кримінальних проваджень за фактом загибелі 54 українських військовослужбовців. Вони також були страчені росіянами на полі бою.

До речі, перші випадки страти військовополонених були зафіксовані ще в березні 2022 року.