Впізнали за білизною: батьки побачили сина на відео із розстрілом українських бійців на Курщині

Нещодавно стало відомо про вбивство окупантами 9 українських операторів БпЛА на Курщині. В Офісі генпрокурора вже розпочали розслідування інциденту. Тим часом батьки одного зі страчених захисників впізнали його на кадрі із розстрілом.

Тиждень тому DeepState оприлюднив знімок, на якому зафіксований розстріл 9 українських військових на Курщині. Зазначалося, що цей злочин стався 10 жовтня. Загарбники захопили у полон операторів дронів, наказали їм роздягтися, а потім стратили.

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"Мамо, ми будемо прориватися"

Пані Оксана, мама військовослужбовця Руслана Голубенка, пригадує, що востаннє мала звістку від сина 10 жовтня. Тоді жінка отримала від нього голосове повідомлення: "Мамулечко, буду прориватися зараз, давай". У відповідь матір написала: "Хай Бог береже", але син вже не відповів. За кілька днів Голубенки отримали сповіщення, що Руслан зник безвісти того самого дня у районі населеного пункту Толстий Луг Курської області.

А ще раніше родина захисника побачила той страшний знімок із страченими військовими на Курщині. Сина на кадрі з відео мати впізнала за білизною та шкарпетками.

За тією білизною, що я купляла йому на море. І ще я знала інформацію, що в нього прострелене плече, і там його видно,

– поділилася пані Оксана.

Батько Вадим Голубенко каже, що його втішає те, що із сина не знущалися, а одразу застрелили. Чоловік впевнений, що хлопець не здавався. Матір теж пригадує, що Руслан говорив їм, що ніколи не здасться у полон. "Ти, каже, пробач мені, але я не хочу, щоб з мене знущалися", – цитує жінка слова сина.

Довідка: Руслан Голубенко — військовослужбовець 1-ї окремої танкової Сіверської бригади на позивний "Руха". Був командиром відділення розвідки, працював з дронами. У 2021 році він підписав контракт із ЗСУ. Під час повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Чернігова, після — воював на сході України. Саме там його вчив літати на дронах військовослужбовець Тимофій Гур’єв.