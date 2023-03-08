Нічого не поважають, – Зеленський про розстріл окупантами полоненого за слова "Слава Україні"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на розстріл окупантами військовополоненого українця. Він заявив, що це свідчить про ставлення Росії до наших полонених.

За словами Зеленського, в окупантів немає жодних законів. Вони не підтримують будь-яких конвенцій.

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Зеленський прокоментував розстріл окупантами полоненого

У росіян немає жодних законів війни, міжнародного права чи будь-яких конвенцій. Вони нічого не поважають,

– сказав президент.

Наш лідер зазначив, що цей випадок показує різницю між Росією та Україною. Для загарбників ця війна – це тероризм.

"Для нас це війна за нашу свободу, демократію, наші цінності. Для них це тероризм – таке ставлення", – наголосив Зеленський.

Він додав, що відео з розстрілом полоненого – це обличчя цієї війни та обличчя самої Росії.

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