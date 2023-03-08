Нічого не поважають, – Зеленський про розстріл окупантами полоненого за слова "Слава Україні"
Джерело:CNN
Президент України Володимир Зеленський відреагував на розстріл окупантами військовополоненого українця. Він заявив, що це свідчить про ставлення Росії до наших полонених.
За словами Зеленського, в окупантів немає жодних законів. Вони не підтримують будь-яких конвенцій.
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Зеленський прокоментував розстріл окупантами полоненого
У росіян немає жодних законів війни, міжнародного права чи будь-яких конвенцій. Вони нічого не поважають,
– сказав президент.
Наш лідер зазначив, що цей випадок показує різницю між Росією та Україною. Для загарбників ця війна – це тероризм.
"Для нас це війна за нашу свободу, демократію, наші цінності. Для них це тероризм – таке ставлення", – наголосив Зеленський.
Він додав, що відео з розстрілом полоненого – це обличчя цієї війни та обличчя самої Росії.
Розстріл полоненого українця: що відомо
- 7 березня стало відомо, що сестра розстріляного полоненого впізнала брата та сказала, що "це 100 відсотків" він. Водночас жінка попросила не розкривати інформацію про ім'я брата та інші деталі.
У Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що, за попередніми даними, окупанти опублікували відеозапис розстрілу військовослужбовця 30-ї окремої механізованої бригади Тимофія Миколайовича Шадури.
Як стало відомо, Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут.
У Збройних Силах України повідомили, що станом на 8 березня тіло нашого військовослужбовця перебуває на тимчасово окупованій території.