Чому відео з "розстрілом" полонених росіян тільки посилило розкол у Кремлі

Нещодавно у мережі з'явилося провокативне відео з фіктивною здачею в полон російських військових. На ньому видно, як один з окупантів відкриває вогонь по українській армії, чим провокує ЗСУ на постріли у відповідь.

"Розстріл" полонених загарбників одразу підхопили російські пропагандисти, що почали звинувачувати Україну у порушенні законів ведення війни. Натомість фахівці з ISW вважають, що цей випадок хіба посилив розкол у Росії.

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Каталізатор подальшого розколу Кремля та пропагандистів

18 листопада у мережі оприлюднили відео, де один російський солдат починає стріляти в українських військовослужбовців. Це відбувається під час здачі групи росіян у полон.

Через це українська сторона відкрила вогонь у відповідь та знешкодила загарбників. Цей інцидент спровокував посилення сутичок між кремлівською верхівкою та роспропагандистами.

Річ у тім, що офіційні особи Росії почали звинувачувати Україну у нібито "скоєнні воєнного злочину". Натомість декілька відомих російських мільблогерів навпаки використали зміст відео, аби вкотре розкритикувати мобілізаційні практики в країні-агресорці.

Один з таких мільблогерів заявив, що відео з Макіївки є показовим прикладом, який показує, що мобілізованим новобранцям не вистачає військового духу та дисципліни. Його здивувала та кількість загарбників, які хотіли "піти в полон".

Розрив між мільблогерами, які критикують стрілянину в Макіївці, символізує російські військові невдачі, а використання Кремлем його для подальшої інформаційної операції проти українських військових може ще більше фрагментувати інформаційний простір,

– вважають аналітики ISW.

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Що думає Михайло Подоляк про "розстріл" полонених у Макіївці

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував 24 каналу випадок з Макіївки. Він наголошує, що це чергова пропаганда направлена на міжнародні організації.

випадок з Макіївки. Він наголошує, що це чергова пропаганда направлена на міжнародні організації. На його думку, росіяни намагаються дискредитувати українську армію в очах громадськості, адже хочуть позбутися образу "антигуманної імперії з минулого". Зауважимо, що окупанти неодноразово скоювали воєнні злочини: катували цивільне населення, влаштовували масові розстріли мирних людей, знущалися з українських полонених тощо.

Радник глави ОП підкреслює важливість декількох ключових моментів: війна йде на території України, ніхто не скасовував протоколи здачі в полон, якщо росіяни виведуть свої війська з України – війна припиниться.

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