Розстріл сім'ї у Волновасі: ЗМІ поговорили з "аполітичним" братом підозрюваного окупанта

У Волновасі Донецької області розстріляли 9 людей в одному з будинків. У злочині підозрюють двох російських військових – 21-річного Антона Сопова та 28-річного Станіслава Рау. Розслідувачі поспілкувались з родичем одного з окупантів.

Служать обидва загарбники у 80-ій Вітебській бригаді управління Краснознамьонного ордена Алєксандра Невського. Відомо, що вони вночі п'яні увірвалися в будинок і розстріляли сім'ю, що спала. Напередодні вона відсвяткувала день народження.

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"Про вбивства до того не чув, не вникав у деталі"

Цей злочин окупантів набув настільки широкого розголосу, що заплющити на нього очі не змогли навіть в Кремлі. Вочевидь, аби закцентувати на "випадковості" цього розстрілу та тому, що це нібито "єдиний злочин" російських військових, ворожі силовики затримали підозрюваних бійців та відкрити проти них справу.

Журналісти вирішили зв'язатися з братом Станіслава Рау, одного зі загарбників, який тієї ночі скоїв вбивство 9 мирних людей. Родич підтвердив, що на фото та відео зі затриманими справді його брат, який служив у 155-й гвардійській бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту, а в березні був завербований у ПВК "Вагнера".

Уся родина шокована. Я дізнався про це годин через 8-10. Мені почали скрізь надсилати повідомлення, у WhatsApp дзвонити. Я колись прочитав, я спочатку не повірив. Ну, уродженець Алтайського краю, який мешкає в Петропавловську-Камчатському. Потім читаю прізвище, ім'я, по батькові та розумію, що це він, так,

– сказав брат російського військового.

Разом з тим він поспішив запевнити, що він не може усвідомити, як таке міг взагалі скоїти Станіслав, оскільки йдеться про розстріл дітей. Як зазначив чоловік, про вбивства мирних жителів російськими військовими він лише щойно вперше дізнався. Власне, так росіянин відповів на запитання стосовно того, чи знає він, що сталося в Бучі на Київщині.

Брат окупанта не став заперечувати, що Росія є державою, яка напала на іншу державу, однак далі повторив одну з найулюбленіших тез російської пропаганди про те, що нібито не все так однозначно: "Напали ми, я не сперечаюся, але там різні версії, у всіх своя правда, я просто не вникав у деталі та намагався просто не брати участі в цьому та відмовляти від цього інших".

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Додамо, що 27 жовтня 2023 року місцева жителька Волновахи Тетяна Капканець відсвяткувала свій 51-й день народження. Наступної ночі до її будинку увірвалися російські солдати та відкрили вогонь. Жертвами стрілянини стали: