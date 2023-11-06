Справи Майдану: в Україні судитимуть ще 5 беркутівців, які розстрілювали мітингувальників

За масові розстріли активістів на Інститутській судитимуть ще 5 співробітників "чорної роти Беркуту". Обвинувальні акти вже скеровано до суду.

Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно 5 міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП "Берку", підпорядкованого ГУМВС України у Києві.

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Беркутівці розстрілювали учасників мітингу

Розслідування встановило, що 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві обвинувачені виконали злочинний наказ та скоїли у співучасті з іншими правоохоронцями низку тяжких та особливо тяжких злочинів, яке організувало вище керівництво держави.

Беркутівці застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами. В результаті цього загинуло 48 мітингувальників, ще 90 зазнали вогнепальних поранень.

Після виконання злочинних наказів знаряддя беркутівців були викрадені, пошкоджені та приховані. Під час розслідування частину зброї знайшли та ідентифікували.

Обвинувачені перебувають на території Росії

Наразі обвинувачені перебувають на території країни-агресора та набули громадянства Росії. Через це справа в суді буде розглядатися за спеціальною заочною процедурою (in absentia).

Як триває розслідування щодо вбивства мітингувальників у 2014 році