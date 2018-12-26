Розстріл у Керчі, смерть активістки Гандзюк, агресія в Азові: найтрагічніші події 2018 року

В 2018 році відбулось чимало трагічних для України подій. Програма "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською підготувала свій перелік.

Розстріл у Керчі

У жовтні 2018 року трапився жахливий розстріл в політехнічному коледжі в Керчі. В результаті нападу загинуло 19 осіб та понад 50 отримали поранення.

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"Ми згадали Керч, тому що переконані у тому, що Керч – це Україна, і Крим – Україна. Хоча, звичайно, ці події відбулися в той час, коли контролює це все влада Російської Федерації, адже територія є окупованою", – зазначив нардеп і ведучий програми Сергій Лещенко.

Агресія РФ в Азовському морі

У листопаді стався напад на українських моряків в Азовському морі, які намагалися перевезти свої буксири через Керченську протоку. Російська сторона відкрила вогонь по ним, в результаті чого були поранені 6 людей. Всіх 24 моряків було взято у полон.

Це ще одна подія, яка пов'язана з Російською Федерацією. Розвиток цієї події, ймовірніше за все, буде у 2019 році. Принаймні,наразі перспектив звільнення українських моряків ми не бачимо,

– сказала ведуча програми Євгенія Моторевська.

За словами ж Лещенка, виникнення цієї події – це топ-питання для серйозного розслідування.

Вбивство Катерини Гандзюк

На початку листопада зупинилося серце херсонської активістки Катерини Гандзюк. Вона виступала проти влади і поплатилась за це своїм життям. Влітку невідомі облили її кислотою біля власного будинку. Попри успішні численні операції та тривалу реабілітацію Катерина Гандзюк все ж померла. Історія стала своєрідним трагічним символом року, коли напади на активістів, побиття та провокації стали буденністю.

Друзі Катерини просять це називати не смертю, а саме вбивством. Адже вона загинула в результаті того, що на неї було здійснено напад. Лише смерть Катерини змусила правоохоронців активно почати розслідувати цю історію,

– нагадала журналістка Євгенія Моторевська.