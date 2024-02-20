Минуло вже 10 років: Костін пояснив, що стоїть на заваді розслідуванням справ Майдану

Генеральний прокурор розповів про перспективи розкриття всіх справ Майдану. Він також пояснив, які наразі є складнощі.

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що на заваді розслідуванню справ Майдану стоїть час. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Генпрокурор пояснив ситуацію

Костін зауважив, що минуло вже 10 років з тих подій. Він нагадав, що 19 лютого відбулася пресконференція керівника Департаменту розслідування справ Майдану Олексія Донського, який поділився результатами за минулий рік.

За 10 років під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора та територіальних органів прокуратури повідомлено про підозру 544 особам. І вже набрали законної сили вироки щодо 63 осіб. Зараз процесуальне керівництво здійснюється у 57 кримінальних провадженнях стосовно 76 осіб, які охоплюють понад 3600 епізодів,

– пояснив Костін.

Він зауважив, що це великий обсяг. За його словами, всі розуміють значення цих справ для нашого народу та для відновлення справедливості.

Журналісти також поцікавилися в генпрокурора, наскільки висока ймовірність того, що всі винні у розстрілах під час Революції Гідності будуть покарані.

Костін запевнив, що прокурори роблять задля цього все можливе з урахуванням того, що деякі докази були зібрані неякісно, а ще частина доказів була втрачена за минулі роки. Він зауважив, що прокурори з цією метою зустрічаються з сім'ями постраждалих на Майдані. Генпрокурор заявив, що особисто зустрічався з цими родинами у п'ятницю, і це була складна дискусія.

Також Костін додав, що у 2023 році за вироками судів було засуджено 18 осіб. З його слів, це більше, ніж за 4 попередні роки разом. Він запевнив, що прокурори притягатимуть до відповідальності всіх винних у розстрілах на Майдані по всіх справах, в яких у них буде достатньо доказів.

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