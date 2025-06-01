Окупанти скаржаться на формування розстрільних загонів: у ГУР опублікували нове перехоплення

Російське військове командування не спроможне втримати своїх солдатів на позиціях, тому вдається до терору. В армії формують підрозділи, що під загрозою розстрілу женуть окупантів на "м'ясні штурми".

Про це у п'ятницю, 27 червня, розповіли в Головному управлінні розвідки МОУ, передає 24 Канал. Там розшифрували аудіоповідомлення з мобільних пристроїв військовослужбовців країни агресорки.

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У Росії формують "заградотряди"

Українські розвідники опублікували нове аудіоповідомлення з мобільних пристроїв російських солдатів, у яких ідеться про формування так званих "заградотрядів".

Коротше, приїжджають, запитують, чи згодні ви піти в загранотряд. Ось така ось х**ня, коротше. У нас пацани всі ох**ли…

– обурюється загарбник.

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(Обережно! Присутня нецензурна лексика, 18+)

Нагадаємо, російські офіцери масово уникають служби на передовій і переводяться в тилові частини без законних підстав. Йдеться про майже половину командирів Південного військового округу – понад 900 офіцерів, з яких близько 200 були направлені у вже укомплектовані підрозділи. У ГУР зазначають, що це свідчить про деморалізацію та кризу у командному складі противника.