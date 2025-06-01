Окупанти скаржаться на формування розстрільних загонів: у ГУР опублікували нове перехоплення
- Російське командування формує "заградотряди", щоб примушувати своїх солдатів йти в атаки під загрозою розстрілу.
- ГУР розшифрувало аудіоповідомлення окупантів, які скаржаться на формування розстрільних загонів.
Російське військове командування не спроможне втримати своїх солдатів на позиціях, тому вдається до терору. В армії формують підрозділи, що під загрозою розстрілу женуть окупантів на "м'ясні штурми".
Про це у п'ятницю, 27 червня, розповіли в Головному управлінні розвідки МОУ, передає 24 Канал. Там розшифрували аудіоповідомлення з мобільних пристроїв військовослужбовців країни агресорки.
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У Росії формують "заградотряди"
Українські розвідники опублікували нове аудіоповідомлення з мобільних пристроїв російських солдатів, у яких ідеться про формування так званих "заградотрядів".
Коротше, приїжджають, запитують, чи згодні ви піти в загранотряд. Ось така ось х**ня, коротше. У нас пацани всі ох**ли…
– обурюється загарбник.
Окупанти скаржаться на формування розстрільних загонів: дивіться відео
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Нагадаємо, російські офіцери масово уникають служби на передовій і переводяться в тилові частини без законних підстав. Йдеться про майже половину командирів Південного військового округу – понад 900 офіцерів, з яких близько 200 були направлені у вже укомплектовані підрозділи. У ГУР зазначають, що це свідчить про деморалізацію та кризу у командному складі противника.