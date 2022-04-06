Розстріляли людей в авто, а потім спалили: у Полтаві поліцейські затримали зловмисника

На Харківщині група молодиків намагались викрасти з фермерського господарства техніку із зерном. Оскільки в них нічого не вийшло, хлопці вирішили помститись господарям.

Коли зловмисники тікали із зерном, власник із двома працівниками почали переслідувати їх. Молодики покинули техніку та втекли.

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Помста зловмисників

Проте невдовзі повернулися, щоб помститися. Вони зробили засідку на під'їзді до села. Як тільки автівка заїхала, розстріляли з автоматичної зброї. Вони взяли її з розбитої військової колони.

Далі вивезли машину в інше місце та підпалили разом із трьома загиблими. Жертвами стали троє людей – 1967, 1993 та 2004 років народження.

Молодика затримали у Полтаві

Одного молодика затримали 5 квітня в Полтаві. За даними поліцейських, п'ятеро його спільників втекли на тимчасово окуповану ворогом територію.

Затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне зловмисникам може загрожувати ув'язнення від 10 до 15 років або довічне.

До речі – Окупанти намагаються відправити з Білорусі додому награбоване в Україні: