Розстрілювали навіть осетрів: на Херсонщині росіяни знищили садибу "Рибацький хутір"

Російські окупанти знищили екосадибу "Рибацький хутір" у Шиловій Балці. Це місце відпочинку, розташоване під Херсоном.

Про це у соцмережах повідомив Ігор Дикуха, власник садиби. Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці ввечері 6 березня.

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Окупанти обікрали й знищили "Рибацький хутір"

За словами Дикухи, росіяни розграбували готель та сільськогосподарську техніку, вивезли навіть матраци та електричні насоси. Прямо у басейнах вони розстріляли вагiтних самок осетрiв, яких чоловік вирощував упродовж 10 років.

Прощавай, творіння моїх рук. Дякую, "старший брате",

– так завершив свій допис власник "Рибацького хутора".

У фейсбуці він також показав кілька фотографій своєї садиби до того, як туди вдерлися росіяни. На світлинах – як територія "Рибацького хутора", так і тамтешній готель.

Таким був "Рибацький хутір" / Фото Ігора Дикухи

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