Розтрати у 23 мільйони: міністра оборони часів Януковича Саламатіна заочно заарештували
8 листопада 2021 , 14:24Читать новость на русском
Вищий антикорупційний суд заочно арештував міністра оборони часів Януковича Дмитра Саламатіна. Аналогічне рішення ухвалили й щодо Дмитра Перегудова.
Відповідне рішення 7 жовтня ухвалив слідчий суддя ВАКС. Їх підозрюють в розтраті грошей.
Зауважте ГПУ оголосила про підозру у злочині ексміністру оборони часів Януковича
Суд заочно арештував Саламатіна та Перегудова
Вищий антикорупційний суд заочно відправив під варту:
- ексміністра оборони часів Віктора Януковича, ексочільника "Укроборонпрому" та ексгендиректора "Укрспецекспорту" Дмитра Саламатіна;
- ще одного екскерівника "Укрспецекспорту" Дмитра Перегудова.
Їх обох підозрюють у розтраті понад 23,87 мільйона доларів,
– мовиться у повідомленні.
Слідству відомо, що вони уклали агентську угоду з офшорною компанією General Dynamics Ltd. Вона мала допомагати в укладанні договорів та сприяти їх виконанню з Міноборони Казахстану.
Насправді ж фактично фірма нічого не робила, проте кошти за це одержала.
Що відомо про справу Саламатіна
- У вересні 2021 року НАБУ оголосило в міжнародний розшук ексміністра оборони Дмитра Саламатіна, підозрюваного в розкраданні 23 мільйонів доларів. Перегудов теж у розшуку.
- Його підозрюють в тому, що він, будучи гендиректором Укрспецекспорту й Укроборонпрому в 2010 – 2012 роках завдав держбюджету збитків на 23, 87 мільйона доларів і привласнив їх.
- Підозру Саламатіну та його спільникам оголосили у січні та березні 2019 року відповідно.