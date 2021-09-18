"Розуміє глибоке розчарування": Австралія відреагувала на рішення Франції відкликати посла

В Австралії заявили, що шкодують про рішення Франції відкликати посла з країни. Водночас надія на взаємодію залишається.

Речниця міністра закордонних справ Австралії Меріс Пейн заявила, що її країна цінує відносини з Францією. Окрім того, австралійська сторона вважає Францію важливим партнером. Він забезпечує стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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З жалем відзначаємо рішення Франції відкликати посла в Австралії для консультацій після рішення про проєкт Attack Class. Австралія розуміє глибоке розчарування Франції нашим рішенням,

– наголосила Пейн.

У МЗС Австралії зауважили, що сподіваються на взаємодію з Францією. Мовиться про багато запитань, які становлять інтерес для обох країн.

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