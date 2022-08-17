Розумію, чому про це говорять, – психолог прокоментував "двійників" путіна

Двійників у кремлівського диктатора не існує, зрозуміло, чому ці версії постійно лунають. Його фігура достатньо відома і важлива, від особливостей психіки цієї особи, залежать долі мільйонів людей.

Про це у стрімі 24 каналу розповів політичний психолог Валентин Кім. Він також зазначив, що саме тому, ми привертаємо величезну увагу до найменших деталей і нам іноді здається, що це не той путін.

Читайте також Російський опозиційний політик розповів, чого найбільше боїться кремль

За словами психолога, на тлі цієї підвищеної уваги і народжуються ідеї про двійників.

"Одразу варто окреслити – двійників у путіна не існує. Тому що поведінка людини настільки індивідуальна, що ви не зможете її скопіювати", – зазначає Валентин Кім.

Чи є у путіна двійники

Як зазначає Кім, можна бути схожим, особливо, якщо мовиться про коротеньке відео чи фото. Більш того, є особливості поведінки, ходи артикуляції – все це притаманне кожній людині.

Повний стрім із Валентином Кімом: дивіться відео

Тому хтось може бути схожим, але не ідентичним, переконаний фахівець. Але найголовнішими, є два питання:

Людину-двійника, або двійників, потрібно тримати в бульбашці. Такі люди не повинні контактувати абсолютно ні з ким, окрім охорони чи кухарів. путін у 75 років та у 48 – це різні люди. Йдеться про статуру, зріст, об’єм та масу тіла. В якому тоді віці варто викреслити двійника із життя, аби вона була схожою на путіна через 20 років.

Тому, на думку політичного психолога, ніхто не знає, як ми виглядатимемо через 20 років, тому я впевнений, що у путіна не існує двійників.