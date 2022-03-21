Розуміють, що гарматне м'ясо, і здаються у полон підрозділами, – МВС про росіян

Денис Монастирський розповів, що вже є випадки, коли цілі підрозділи російських військових добровільно здаються у полон. Окупанти зрозуміли: у Росії на них всім байдуже.

Відповідну заяву глава МВС зробив під час телемарафону, повідомляє 24 канал. Денис Монастирський зауважив, що окупанти здаються разом з технікою. Зокрема, з танками.

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Вони вже переходять, здаються, під гарантії безпеки, усвідомлюючи, що там їх ніхто не чекає. Їх дійсно пускають їхні командири, як гарматне м'ясо,

– наголосив міністр.

Глава МВС також зауважив, що успішні дії нашої розвідки та наших Сил спеціальних операцій призводять до зменшення кількості керівного складу армії окупантів.

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