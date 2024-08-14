Обливались алкоголем біля меморіалу: поліція ідентифікує учасників сумнівної вечірки на Одещині

Мережею шириться відео, на якому група молодих людей обливається алкоголем біля меморіалу загиблим воїнам. Ролик не пройшов повз увагу правоохоронців.

На відео, що опублікували телеграм-канали, чути російськомовний хіт Монатіка "Мокра дівчинка". Місце подій – село Холодна Балка Одеської області.

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Вечірка на меморіалі в Холодній Балці

Як зазначають пабліки, герої вечірки самі виклали в мережу розваги біля меморіалу. На одному з кадрів видно перехожих, що йдуть повз, а на іншому – молодого хлопця з голим торсом, якого обливають шампанським.

Молодики влаштували розваги біля меморіалу загиблим воїнам: дивіться відео телеграм-каналів

Головне управління поліції Одещини констатувало 13 серпня, що про подію, яка сталася в Холодній Балці, правоохоронці дізнались з відео, виявленого під час моніторингу.

Зловмисники зняли та виставили в інтернет відео, як розпивають алкоголь, обливаються ним та танцюють під пісні російською мовою біля меморіалу на честь захисників України.

Правоохоронці наголосили, що зареєстрували виявлену інформацію та наразі встановлюють учасників та очевидців події.

Поліція обіцяє, що після з'ясування всіх обставин події вчинку групи молодих людей нададуть правову кваліфікацію.

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Раніше поліція Івано-Франківщини повідомляла, що в одному з ресторанів Тисмениці місцевий житель влаштував конфлікт і погрожував гранатою. Порушника невдовзі затримали. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.