Лукашенко допускає ймовірність розвалу Росії та виступив із закликом до країн СНД

Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко вочевидь почав сумніватися в успіху Владіміра Путіна та припустив, що Росія може "рухнути". Тож закликав країни СНД "триматись разом".

Самопроголошений білоруський лідер висловив подібні побоювання сьогодні, 8 серпня, під час засідання Ради міністрів внутрішніх справ держав СНД. Про це повідомляє пропагандистське агентство країни, передає 24 Канал.

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Лукашенко почав міркувати про те, що буде після розвалу Росії

Може скластися така ситуація, що будь-яка з нас держава без цієї єдності не обійдеться. І якщо ми сьогодні це не зрозуміємо, з нами розберуться окремо. Але якщо рухне Росія – ми всі будемо втягнуті в цю вирву,

– заявив білоруський диктатор.

Він також розмірковував про те, що зараз, зокрема через війну Росії проти України, багато хто серед керівників та силовиків країни "шукає вигоду". Тож самопроголошений лідер Білорусі закликав "не робити цього".

"Хто його знає, що буде завтра з нами, з нашими державами, і чи не доведеться до тієї ж Росії звернутися за допомогою. А останні події говорять про те, що нікому ми не потрібні. Ні Росія, ні ми з вами. Нам треба триматися разом", – додав Лукашенко.

Цікавим є те, що подібні побоювання у "вірного друга" Владіміра Путіна виникли на тлі прориву у Курській області, де росіяни продовжують дедалі більше втрачати власні території. Зокрема, ЗМІ регулярно пишуть про поповнення ворожих втрат.