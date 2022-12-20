Цілий розвідбатальйон із Криму відмовився воювати проти України, – соцмережі

Весь розвідувальний батальйон із окупованого Криму відмовився від участі у війні в Україні. Окупанти говорять про шалені втрати.

Таку інформацію поширили у телеграм-каналах, передає 24 канал. Оприлюднили наказ російського командування із суворою доганою.

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Командири виписують догани

Так, родичі російських військовослужбовців розповіли історію. Вони показали наказ командира частини про сувору догану командиру батальйону, службовці якого відмовилися воювати.

Мовиться нібито про розвідбатальйон 127 розвідувальної бригади в/ч 67606, що в окупованому Криму.



Наказ про догану / Фото з телеграм-каналу

Великі втрати батальйону

Родичі солдатів кажуть, що після відмови батальйон досі перебуває на території України. Втім, як виявилось, відмовились не через докори сумління, а величезні втрати.

Вони не хочуть даремно вмирати,

– сказав один із рідних окупанта.

Нагадаємо, що втрати російських загарбників у живій силі скоро сягнуть 100 тисяч. Станом на 20 грудня ЗСУ ліквідували вже 99 230 окупантів. Лише за минулу добу наші воїни відправили "на концерт Кобзона" 430 ворожих бійців. Крім того, російська армія зазнає шалених втрат у техніці – "мінуснули" тисячі одиниць.