У Кремлі цинічно відреагували на плани Вашингтона атакувати енергетичну інфраструктуру Ірану

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ймовірний удар США по АЕС у Бушері призведе до катастрофи в регіоні. Він також спростив інформацію про те, що Росія нібито пропонувала США припинити обмін розвідувальними даними з Україною в обмін на аналогічний крок щодо Ірану.

За словами Пєскова, лише дипломатія може знизити напруженість на Близькому Сході. Про це повідомили в Anadolu Agency.

Дивіться також У Росії відповіли, чи поїдуть вони на мирні переговори в США 21 березня

Що відомо про заяву Пєскова?

Напередодні у Politico повідомили, що Росія нібито запропонувала США припинити обмін розвідданими з Іраном в обмін на зупинку американської допомоги Україні. Білий дім ймовірно відхилив таку пропозицію.

Дмитро Пєсков 23 березня повідомив, що інформація про зупинку обміну розвідданими є фейком.

Ми, безумовно, бачили це повідомлення. Воно належить до категорії неправдивих, або, точніше, хибних повідомлень,

– зазначив Пєсков.

Він також цинічно заявив, що удари США по АЕС у Бушері призведуть до жахливих наслідків для регіону й додав, що Росія нібито неодноразова попереджала Білий дім про небезпеку таких ударів.

За його словами, Москва висловила свою стурбованість з цього приводу як Вашингтону, так і МАГАТЕ.

Поки Росія говорить про загрозу для енергосектору Ірану, вона продовжує бити по українській інфраструктурі