Розвіддані свідчать, що Росія навмисно спрямовує дрони у бік країн Балтії і Фінляндії, – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що українська розвідка має докази того, що Росія навмисно спрямовує дрони у бік країн Балтії та Фінляндії. Вона також використовує такі інциденти для інформаційних провокацій.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній із високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас пресконференції у Києві, повідомляє Укрінформ.

Навіщо Росія спрямовує українські дрони у бік країн Балтії і Фінляндії?

За словами міністра, Україна перебуває на постійному зв’язку з партнерами з Естонії, Латвії, Литви та Фінляндії і оперативно передає їм необхідну інформацію щодо подібних випадків.

"Я можу запевнити, що ми ніколи не спрямовували дрони у бік цих країн. І ми працюємо разом з нашими партнерами, щоб убезпечити їх від таких інцидентів у майбутньому… Крім того, я з певністю можу заявити, що в усіх цих випадках йшлося про абсолютно свідомі та цілеспрямовані дії Росії. Ми маємо дані розвідки, які свідчать про те, що росіяни спеціально відхиляють дрони у бік країн Балтії з метою використання цих інцидентів у своїх інформаційних цілях, цілях пропаганди", – сказав Сибіга.

Міністр також закликав до спільної протидії російській пропаганді та подякував партнерам за чітку позицію щодо причин цих інцидентів.

За його словами, саме російська агресія створює такі ризики, і ключем до їх усунення є припинення війни.

Українські дрони залітали до країн Балтії та Фінляндії