Бійці загонів спеціального призначення російської армії постійно зазнають чималих втрат на різних ділянках фронтів в Україні. При цьому у багатьох випадках окупанти гинуть через відсутність нормального забезпечення та ненавченість особового складу.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, після чергового військового провалу та втрат під Вугледаром у багатостраждальній 155 гвардійській бригаді морської піхоти стався локальний бунт.

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Розвідувальний взвод морпіхів потрапив у засідку, внаслідок чого із 12 осіб загинуло 7.

Еліта російських військ воює без зв’язку

Ті окупанти, які залишилися живими, та повернулися із завдання, з’ясували, що їх друзі могли б вижити.

Однак командування не забезпечило спецпризначенців зв’язком. На передовій та у штабі за допомогою БПЛА бачили, що морпіхи наближаються до місця засади, але не могли попередити їх про це.

То ж для елітних та "супернавчених" росіян зустріч із бійцями ССО стала неочікуваною, але незабутньою. Загарбники, які захоплювали Крим, пройшли бої на Донбасі у 2014-му, встигли побувати під Києвом та кілька разів отримували по зубах на донецькому напрямку, нарешті отримали квитки на концерт Кобзона.

Протистояти українським спецпризначенцям морпіхи не могли аж ніяк. На відміну від ССО здорової людини, росіяни не мали ані достатньої кількості тепловізорів, ані нічних прицілів. Цими "плюшками" було забезпечно лише двоє з цілої групи.

Крім того, тільки командир мав рацію та у теорії міг би зв’язатися із командуванням чи загонами підтримки. Однак через те, що цей виріб є китайським та не призначеним для використання на полі бою, жодного зв’язку в окупантів не було.

При чому стосується це як спілкування із зовнішнім світом, так і всередині групи.

Оскільки жертвам внаслідок такої "ефективної" розвідки цілком можна було запобігти, морпіхи почали у достатньо жорсткій формі дорікати своєму командуванню та звинувачувати його у саботажі. Спецпризначенці пообіцяли відмовитися виконувати задачі до тих пір, доки "всі п**ари не сядуть за ґрати", погрожували вбити "штабних щурів" та навіть звинувачували Путіна у тому, що той розв’язав цю "йо***у війну".

У своїй розмові з керівництвом морпіхи пригадали йому все: відсутність забезпечення, вкрай погані спорядження та інформування про можливу небезпеку під час спецоперацій.

Крім того, одні з найелітніших російських спецпризначенців звинуватили керівництво своєї армії у державній зраді. Адже за понад 8 років служби майже ніхто з розвідників в очі не бачив майже нічого з нового комплекту "Ратник", хоча за документами підрозділ забезпечений новітніми "аналоговнєтними" виробами.

Незадовго до загибелі купили рації, але не отримали

Що цікаво, у безглуздій смерті сімох спецпризначенців винні не лише самі "Ваньки", які пішли воювати на чужу землю, не лише їх командування, що відправило підлеглих на забій, але й ФСБшники.

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Саме представники спецслужби країни-агресорки, які досі контролюють рух людей та товарів через кордон між так званою "ДНР" та Росією, не пропустили десяток замовлених у Китаї рацій. Призначалися вони саме тій групі морських піхотинців, половина з якої вже передислокувалася у пекло.

Морпіхи понад місяць тому за свої гроші купили собі радіостанції, адже воювати із вкрай обмеженим зв’язком вони більше не могли. Однак завдяки "реформам" у ФСБ та ставленню російського керівництва до анексованих територій як до чужої землі, вироби до адресатів не дійшли.