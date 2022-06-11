Розвідгрупу кадирівців із полку "Ахмат" ССО у Сєвєродонецьку знищили в нуль, – Арестович

Українські захисники продовжують нищити російських окупантів. 10 червня вони ліквідували у Сєвєродонецьку цілу розвідгрупу кадирівців із полку "Ахмат".

Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що на Сході з російськими загарбниками відбуваються "багато чудових подій".

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Українські спецпризначенці знищили розвідгрупу кадирівців

Арестович розповів, що головний задум російського командування – не перекидати особовий склад під Сєвєродонецьк. Там посилюють лише артилерійське угруповання та гатять по позиціях українських захисників.

Задача окупантів – зосередитися до виходу на Сіверськ, зачинити оперативне оточення та наступати від Ізюма на Слов'янськ і від Лимана на Слов'янськ. Окрім цього, за словами радника голови ОП, загарбники докладають основних зусиль на вихід на Бахмутівську трасу і перерізання сполучення Бахмут – Лисичанськ.

Трохи просунулися (росіяни – 24 канал) сьогодні вперед. Там їх полірує наша артилерія. Подивимося, чим це завершиться. Там ситуація змінюється дуже швидко. Відбили пів Комишувахи, назад відбили пів Комишувахи. Тому подивимося,

– додав Арестович.

Він зазначив, що 10 червня у Сєвєродонецьку українські спецпризначенці знищили в нуль розвідувальну групу полку "Ахмат".

"Багато подій чудових відбуваються. Партизани наші активізувалися дуже сильно. Сьогодні в Херсонській області підірвали УАЗ з російськими полковниками та ще трьома військовослужбовцями", – зауважив радник голови ОП.

Він підсумував, що також нещодавно один хитрий "Урал" вирішив постріляти по Очакову. Російський БМ-21 "Град" виїхав на позицію, проте не доїхав – щось з ним відбулося.

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Загальні втрати окупаційної армії

За 107 днів повномасштабної війни Росії проти України наші захисники ліквідували майже 32 тисячі окупантів. Також бійці ЗСУ знищили силу-силенну ворожої техніки, зокрема:

1409 танків,

3450 бойових броньованих машин,

712 артилерійських систем,

222 реактивні системи залпового вогню,

97 засобів ППО,

212 літаків,

178 гелікоптерів,

572 безпілотники оперативно-тактичного рівня,

125 крилатих ракет,

13 кораблів та катерів,

2438 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

54 одиниці спеціальної техніки.

У Генштабі ЗСУ зауважили, що ці цифри – неостаточні, адже підрахунок ускладнюється активними бойовими діями. Тому втрати окупаційної армії можуть бути значно більшими.

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