У розвідці Британії назвали причину, чому в російських танків часто відриває башту після ударів
Окупанти в Україні втрачають велику кількість бойових танків. Це пов'язано з низьким рівнем динамічного захисту броні.
У разі правильного використання динамічного захисту броні (ERA – 24 канал) знижується ефективність вхідних снарядів до того, як вони влучать у танк. Про це заявили в розвідці Великої Британії.
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Чому окупанти втрачають багато танків
У розвідці зазначили, що російські сили не виправили свою звичку поганого використання ERA, яка бере свій початок з часів Першої чеченської війни у 1994 році.
Ймовірно, багатьом російським танковим екіпажам не вистачає навченості підтримувати динамічний захист. Це призводить або до поганої підгонки вибухових елементів, або до її повної відмови.
Війна є свідком численних невдач російських командирів щодо забезпечення дотримання бойової дисципліни на низькому рівні, таких як використання динамічного захисту,
– наголосили у відомстві.
У Міноборони додали, що кумулятивний ефект цих невдач є суттєвим фактором загальної низької ефективності російських сил.
Актуальні втрати ворога станом на 18 серпня
- особового складу – майже близько 44 300 (+200) осіб ліквідовано,
- танків – 1889 (+3) одиниць,
- бойових броньованих машин – 4179 (+17) одиниць,
- артилерійських систем – 1010 (+17) одиниць,
- РСЗВ – 265 (+2) одиниць,
- засоби ППО – 136 одиниць,
- літаків – 234 (+1) одиниці,
- гелікоптерів – 197 (+1) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 793 (+1) одиниці,
- крилаті ракети – 190 одиниць,
- кораблі та катери – 15 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3061 (+7) одиниця,
- спеціальна техніка – 93 одиниці.
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