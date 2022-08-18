У розвідці Британії назвали причину, чому в російських танків часто відриває башту після ударів

Окупанти в Україні втрачають велику кількість бойових танків. Це пов'язано з низьким рівнем динамічного захисту броні.

У разі правильного використання динамічного захисту броні (ERA – 24 канал) знижується ефективність вхідних снарядів до того, як вони влучать у танк. Про це заявили в розвідці Великої Британії.

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Чому окупанти втрачають багато танків

У розвідці зазначили, що російські сили не виправили свою звичку поганого використання ERA, яка бере свій початок з часів Першої чеченської війни у 1994 році.

Ймовірно, багатьом російським танковим екіпажам не вистачає навченості підтримувати динамічний захист. Це призводить або до поганої підгонки вибухових елементів, або до її повної відмови.

Війна є свідком численних невдач російських командирів щодо забезпечення дотримання бойової дисципліни на низькому рівні, таких як використання динамічного захисту,

– наголосили у відомстві.

У Міноборони додали, що кумулятивний ефект цих невдач є суттєвим фактором загальної низької ефективності російських сил.

Актуальні втрати ворога станом на 18 серпня

особового складу – майже близько 44 300 (+200) осіб ліквідовано,

танків – 1889 (+3) одиниць,

бойових броньованих машин – 4179 (+17) одиниць,

артилерійських систем – 1010 (+17) одиниць,

РСЗВ – 265 (+2) одиниць,

засоби ППО – 136 одиниць,

літаків – 234 (+1) одиниці,

гелікоптерів – 197 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 793 (+1) одиниці,

крилаті ракети – 190 одиниць,

кораблі та катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3061 (+7) одиниця,

спеціальна техніка – 93 одиниці.

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