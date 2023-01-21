Війна зайшла у глухий кут, – британська розвідка

Українські захисники та захисниці вже 332 день боронять нашу країну від рук окупанта. На деяких східних напрямках наші воїни досягли чималих успіхів.

Як зазначають, останніми днями найзапекліші бої точилися на трьох ділянках фронту. Зокрема, поблизу Кремінної наші бійці досягли певних результатів й успішно відбили контратаку росіян.

Важливо Садочки вже стають шпиталями, вороги завозять лікарів з Криму: головне з Генштабу

Чого очікувати згодом від росіян

За даними розвідки Британії, навколо Донецької області, у Бахмутському напрямку, російська армія та вагнерівці відновлюють свої сили в місті Соледар.

Тим часом в Запорізькій області обидві сторони зосередили значні сили для ведення артилерійських перестрілок та сутичок. Проте наступальних дій на цьому напрямку не виявлено.

Загалом, за інформацією британської розвідки, конфлікт зайшов у глухий кут. Однак існує реальна можливість просування росіян навколо Бахмута.

Актуальні втрати ворога станом на 21 січня

Загалом від початку повномасштабної війни російська армія втратила 120 160 своїх солдатів. Лише за добу українські воїни ліквідували 860 російських загарбників.

Інші втрати ворога: