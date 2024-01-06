Росія має проблеми з операціями через відсутність переваги у повітрі, – розвідка Британії
Джерело:Міноборони Великої Британії
У розвідці Великої Британії назвали головну проблему росіян, через які підриваються їхні операції на фронті. Це стається через нездатність країни-агресорки встановити перевагу в повітрі.
Зокрема, Україна довела, що літаки окупантів уразливі на території нашої держави. Яскравим прикладом цього, на думку британського відомства, було збиття 3 літаків Су-34 на Південному напрямку.
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У британській розвідці оцінили проблеми росіян у повітрі
У нещодавньому звіті британського відомства відзначили, що ворожа тактична авіація відігравала ключову роль в штурмі українського плацдарму, розташованого на східному березі Дніпра. Однак після успішного збиття нашими військовими трьох російських літаків Су-34 над півднем України Росія значно скоротила свої пілотовані операції в регіоні, і ця тенденція спостерігалася до кінця грудня 2023 року.
Є ймовірність того, що відсутність повітряної підтримки призвела до провалу спроби 18 загальновійськової армії Сухопутних військ Росії звільнити плацдарм,
– зазначили у розвідці.
Водночас у звіті відомства підкреслили, що останніми днями Росія знову посилила тактичні авіаудари навколо українського плацдарму. Але вже на нижчому рівні, ніж до збиття літаків.
На думку розвідки Британії подібні дії з боку росіян ще раз демонструють, що нездатність встановити перевагу в повітрі на ранніх етапах російсько-української війни продовжує підривати повсякденні операції армії країни-агресорки.
Україна успішно нищить Су-34 росіян
- Повітряні сили ЗСУ 22 грудня заявили про успішне збиття трьох російських бомбардувальників Су-34 на Херсонському напрямку. Ці літаки були збиті, коли прямували для завдання авіаударів по українських містах і селах.
- Далі командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук повідомив, що ввечері 24 грудня українські захисники успішно збили ще один російський бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку.
- Крім того, 4 січня у російському місті Челябінськ ГУР МО змогло успішно завдати шкоди російському літаку Су-34. Ця подія сталася у день народження начальника української розвідки Кирила Буданова.