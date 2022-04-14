Розвідка оприлюднила дані ще двох найвищих командувачів російських окупантів

Розвідка України здобула дані про двох російських воєнних злочинців, які належать до найвищого командного складу. Обидва російські командувачі свідомо виконують накази Путіна.

Українська розвідка здобула інформацію про Олександра Санчика та Андрія Сердюкова. Вони безпосередню беруть участь у відкритому військовому вторгненні в Україну.

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Підлеглі Санчика причетні до звірств на Київщині

Генерал-лейтенант Санчик командує підрозділами 35-ї армії, виділеними до складу угруповання військ "Схід".

Повідомляється, що його підлеглі причетні до звірств на Київщині. Санчик керував російськими військовими під час проваленої операції із захопленням Києва.

У період із лютого до квітня 2022 року керував діями підлеглих сил під час операції із захоплення Києва із західного напрямку. Військовослужбовці зазначених підрозділів причетні до військових злочинів проти мирного населення Київської області,

– повідомили у розвідці.

У розвідці опублікували детальні дані про Санчика.



Санчик і Сердюков / Фото української розвідки

Сердюков "відзначився" у Криму та на Донбасі

Як повідомили у розвідці, генерал-полковник Сердюков командує угрупуванням повітрянодесантних військ. Повідомляється, що його підлеглі причетні до воєнних злочинів проти мирного населення.

Також, за даними розвідників, Сердюков "відзначився" під час анексії Криму та окупації районів Донецької та Луганської областей.

Керував підрозділами Південного військового округу під час анексії Криму у лютому 2014 року, під час бойових дій на Донбасі. Відповідав за формування на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей 1 та 2 армійських корпусів російських військ, здійснював безпосереднє керівництво ними,

– заявили у розвідці.

Сердюков отримав військове звання генерал-полковник за участь у російській агресії на Донбасі. Більш детальні дані про Сердюкова – за цим посиланням.

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