Розвідка оприлюднила особисті дані найвищих командувачів російської армії, причетних до війни

Українська розвідка дістала дані російських воєнних злочинців, які належать до найвищого командного складу. Вони свідомо виконують накази путінського режиму, допомагаючи знищувати українців.

Мовиться про Солодчука Валерія та Дворнікова Олександра. Розвідка здобула їхню біографію, дані паспортів, ІПН та адреси реєстрації.

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Що відомо про цих воєнних злочинців

Солодчук Валерій Миколайович



Валерій Солодчук / Фото ГУР

Напередодні вторгнення в Україну Путін дав йому звання “генерал-лейтенант”. Солодчук безпосередньо бере участь у відкритому військовому вторгненні в Україну, командує підрозділами 36-ї армії, виділеними до складу угруповання військ “Схід”.

У період із лютого по квітень 2022 року керував операцією із захоплення Києва із західного напрямку. Військовослужбовці його підрозділів причетні до воєнних злочинів проти мирного населення Київщини.

Восени 2014 року та навесні 2015 року керував формуванням на тимчасово окупованій території Донецької області 1 армійського корпусу 12 Командування резерву (надалі Центр територіальних військ, 8 армія) Південного ВО ЗС РФ. Командувач 1 АК.

Детальнішу біографію воєнного злочинця, зокрема де він проживає, можна прочитати за посиланням.

Дворніков Олександр Володимирович



Олександр Дворніков / Фото ГУР

З 8 квітня 2022 року його призначили командувачем угруповання російських військ, залучених до відкритого військового вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. До цього часу він командував угрупуванням військ “Південь”.

Підлеглі йому підрозділи збройних сил та військ національної гвардії Росії причетні до воєнних злочинів проти мирних жителів Маріуполя. Також Дворніков відповідальний за воєнні злочини свого війська в Сирії. І за це у 2016 році йому дали звання "Героя Росії".

При цьому Дворніков має складний характер і погано ставиться до своїх підлеглих, часто перекладає на них свої "проколи".

Загалом на цього воєнного злочинця вдалося роздобути значно більше даних, зокрема фото та особисті дані членів його сім'ї. Візуально – звичайна військова родина. Ймовірно, вони дуже пишаються своїм статусом, а особливо доньки, які пішли стопами батька. Лише ось цікаво, чи знають вони, до яких звірств причетний їхній тато.



Дворніков з дочками / Фото ГУР



Дворніков з дружиною / Фото ГУР

Детальніші особисті дані про Дворнікова та його сім'ю ви можете прочитати за посиланням.

Покидьки! Без честі, душі та совісті. Жодний бункер не врятує від покарання за тяжкі злочини проти українського народу,

– наголосила пресслужба української розвідки.

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