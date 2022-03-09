Розвідка оприлюднила список "каратєлів" російського спецзагону "Вектор": список імен
9 березня 2022 , 14:11Читать новость на русском
Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало список військових злочинців спеціального загону швидкого реагування "Вектор" керівництва росгвардії у Волгоградській області.
Вони беруть участь у каральній операції проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях України. Й кожен заслуговує знати ворога поіменно, зазначають в міністерстві.
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Деякі імені зі списку окупантів
- полковник поліції Маслов Олег Олександрович – заступник командира загону,
- підполковник поліції Черенков Сергій Олександрович – начальник відділення планування та взаємодії під час проведення спеціальних операцій,
- підполковник поліції Нікітін Володимир Володимирович – старший оперуповноважений в особливо важливих справах відділення планування та взаємодії під час проведення спеціальних операцій,
- підполковник поліції Кондрашев Олександр Семенович, начальник бойового відділення,
- підполковник поліції Кисельов Геннадій Валентинович – старший оперуповноважений в особливо важливих справах бойового відділення,
- підполковник поліції Сухоруков Олександр Віталійович – старший оперуповноважений (снайпер) бойового відділення,
- підполковник поліції Уваров Олексій Олександрович – старший оперуповноважений в особливо важливих справах бойового відділення,
- майор поліції Сологуб Ігор Володимирович – старший оперуповноважений (висотник) бойового відділення,
- майор поліції Чехольський Роман Андрійович – старший оперуповноважений (вибухотехнік) бойового відділення,
- майор поліції Янінко Олександр Мар'янович – старший оперуповноважений бойового відділення.
З повним списком можна ознайомитися за посиланням.
Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним,
– йдеться у повідомлені.
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