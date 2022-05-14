Розвідка отримає понад мільярд гривень від уряду

Уряд виділить понад мільярд гривень для підтримки нашої розвідки. Вже готове відповідне розпорядження, в якому зазначено причину цього фінансування.

Там мовиться, що Головне управління розвідки Міноборони отримає кошти для забезпечення невідкладних потреб. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ухвалу Кабінету міністрів за 13 травня.

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На що саме потрібні ці гроші

Документ про негайну фінансову підтримку наших розвідників називається "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету". Там вказано, що бюджетний переказ становитиме 1,23 мільярда гривень.

Зокрема, передбачено, що кошти будуть спрямовані одразу на кілька необхідних зараз ГУР речей:

закупівлі, утримання та ремонту озброєння, а також військової техніки;

матеріально-технічного забезпечення головного розвідувального органу країни.

Розпорядження Уряду прийнято з метою підвищення обороноздатності держави в умовах воєнного стану,

– підкреслили в указі.

Виділена сума становитиме трішки менше ніж 1/5 річного бюджету. Адже загалом на забезпечення ГУР у 2022 році виділили 4,48 мільярда. Варто зауважити, також у бюджеті було передбачене фінансування зовнішньої розвідки України – 4,46 мільярда.

Чи достатня це сума для таких служби

У річному бюджеті закладені відносно невеликі кошти для забезпечення ГУР. Для прикладу Службі безпеки України на рік виділили 15 мільйонів. А ось в інших державах на розвідку витрачають значно більші суми.

Скільки витрачають на розвідку в США

2 червня минулого року Пентагон розкрив бюджет на військову розвідку у 2022 році. Відповідно до опублікованих документів ця сума мала становити 23,3 мільярда доларів. У конвертації в гривні це становить трішки менше, ніж 700 мільярдів.

Що відомо про фінансування в Британії та Німеччині

Скільки на свій Центр воєнної розвідки й безпеки витрачає Велика Британія достеменно невідомо, оскільки ці дані засекречені. Проте ще у 1999 році бюджет становив 27 мільйоні фунтів, за які забезпечували роботу 484 працівників. Однак тоді це ще була відносно молода установа – заснували лише за три роки до цього.

У Німеччини ж розвіддані збирає Служба військової контррозвідки. Наразі дані про фінансування підрозділу засекречене. Проте, відповідно до відкритих джерел, у 2009 році на цю службу виділили 73 мільйони євро. Координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець у 2019 році повідомив, що зараз ці бюджети в Німеччині сягають 730 мільйонів на рік.

Скільки витрачає Росія

Країна, яка намагається забрати нашу свободу, теж не економить на зборі даних. Для прикладу, у тому 2019 році Генеральне розвідувальне управління Росії отримало 5 мільярдів доларів. Важливо, що ця сума стосувалася лише оплати операцій в інших державах.

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