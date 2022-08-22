Розвідка поки не підтверджує масовані удари росії, але варто бути обережними, – МВС

Українська влада попереджає про ймовірність масованих ракетних ударів по території України впродовж 23 – 25 серпня. Таким чином росіяни можуть привітати українців з Днем Незалежності.

Наразі інформація непідтверджена, однак варто бути обережними. Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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Тут є дві сторони медалі. Перша – станом на сьогодні розвідка не підтверджує підготовку до значних обстрілів столиці та інших регіонів України. З іншого боку у нас завжди росія – як "мавпа з гранатою". Ти ніколи не знаєш, що від неї чекати та що вона завтра придумає,

– сказав Смірнов.

Потрібно бути готовими до будь-чого

У МВС переконані, що ми повинні бути готовими до будь-яких варіантів. "Саме тому посилюємо заходи безпеки, більше патрулювання, більше перевір даних, посилення на блокпостах. Я повністю підтримую крок стосовно комендантської години у прифронтових містах, в тому числі на Харківщині", – зазначив Ростислав Смірнов.

Потрібно розуміти, додав він, що загроз там наразі більше, аніж у Києві. Річ у тім, що до столиці України можуть долітати ракети дальнього радіуса дії. Натомість у Харкові та на Харківщині – обстріли танками, РСЗВ та ствольною артилерією.

Основне завдання ворога безпосередньо у ці дні – зіпсувати свято, яке є надзвичайно символічним для нас. Це про нашу незалежність. Ця війна – за нашу незалежність в тому числі. Адже ворог не визнає нашої незалежності, він не вважає нас державою,

– підкреслив Смірнов.

Окрім загрози потужних ракетних обстрілів відомо і про інші методи, до яких може вдатися ворог. Мовиться про активізацію ДРГ, повідомлень до замінування тих чи інших об'єктів тощо. "Зараз превентивно відпрацьовується багато із цих моментів", – наголосив радник міністра внутрішніх справ.

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МВС закликає громадян України утриматися від відвідування урочистих заходів та місць великого скупчення людей протягом 23 – 25 серпня. У ці дні