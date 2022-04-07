Розвідка роздобула імена окупантів-росгвардійців, що скоювали воєнні злочини на Київщині
Джерело:ГУР МО України
Україна та світ ще досі не можуть оговтатись після тих звірств, які скоїла Росія на Київщині. Українська розвідка попрацювала на славу та знайшла список військовослужбовців, які причетні до подій у Київській області.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своєму сайті опублікувало імена російських військових, які катували, гвалтували, вбивали українців на Київщині.
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Розвідка здобула список військовослужбовців 748 окремого батальйону оперативного призначення росгвардії (в/ч 6912) міста Хабаровськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України в Київській області.
У ГУР МО наголошують, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.
Список російських військових, які вчинили геноцид українського народу на Київщині можна переглянути за посиланням.
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