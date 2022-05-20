Розвідка США не вірить, що зміна громадської думки в Росії вплине на Путіна

Будь-яка зміна російської громадської думки стосовно війни в Україні не змусить президента Росії Володимира Путіна зупинити бойові дії. Відповідні дані озвучила американська розвідка.

На думку багатьох стратегів війна стала катастрофою для російської армії. На думку розвідки США, це, можливо, призведе до відсторонення Володимира Путіна від влади. Хоча б у короткостроковій перспективі.

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Згідно з джерелами, російський президент бере участь у повсякденному управлінні війною. Серед всього він ще й безпосередньо бере участь у прийнятті рішень.

Очевидно, що він сам приймає рішення. Здається, він не дуже покладається навіть на експертів в уряді чи кабінеті,

– повідомив високопоставлений чиновник НАТО.

"Тому трохи важко уявити, що громадська думка так сильно впливає на нього", – акцентують американські експерти.

Зазначається, що російська громадська думка щодо війни залишається високою, попри великі втрати російських військ. Крім того, важливо розуміти, що більшість росіян не повністю усвідомлюють реальність війни через глибоко репресивному медійному середовищу в Росії.

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