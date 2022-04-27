Розвідка США попереджає Україну про підготовку ударів Росії, зокрема щодо Зеленського, – NBC

Американське видання NBC News, опираючись на власні джерела, повідомило, що розвідка США попереджає Україну про підготовку ударів Росії.

Це допомагає ЗСУ змінити локацію ППО та авіації. Як наслідок, Росія обстрілює порожні поля.

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Усі дані українські військові отримують майже в режимі реального часу. Наприклад, там були супутникові знімки, місця, де діють певні типи підрозділів російської армії.

Відомо, що отримані дані допомогли Україні збити російський транспортний літак із сотнями російських військових у перші дні війни та зірвати штурм аеродрому у Гостомелі Київської області. Це не дало Росії перекинути додаткові сили під Київ.

Безпека Володимира Зеленського

Крім того, NBC News повідомляє, що американська розвідка допомагає у безпеці президента України Володимира Зеленського, якого намагається вбити Росія. ЦРУ використовує значні ресурси для збору інформації для його захисту, а також консультується з українською стороною для кращого переміщення президента.

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