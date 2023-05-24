Розвідка відповіла, чи перекидає ворог війська до Росії після подій в Бєлгородській області

22 травня так звана спецоперація Росії призвела до неочікуваних подій для самої країни-терористки. Тож тепер окупантам власні війська стали необхідними й на власній же території, у Бєлгородській області.

Через це Росія має намір з окупованих територій перекинути свої підрозділи у межі свого кордону. Про це в етері телемарафону повідомив речник ГУР МО Андрій Юсов.

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Перекидання військ потребує часу

Андрій Юсов розповів, що попри такі наміри, інформація про які є в української розвідки, такі процеси потребують підготовки. Адже перекидання окремих підрозділів потребує часу. Тож у ГУР слідкують за ситуацією.

Так. Така інформація є. Вона зараз перевіряється і відстежується. Ми просто повинні розуміти, що перекидання окремих підрозділів, особливо з лінії фронту – це не дуже швидкий процес. Він потребує підготовки і реалізації. Тому ми спостерігаємо і, безумовно, уважно стежимо за цією інформацією,

– підкреслив представник ГУР.

Зауважимо, що за даними джерела в українській розвідці, наразі командування західного військового округу Росії приймає рішення про оперативне перекидання окремих боєздатних підрозділів з України. До Бєлгородської області можуть перемістити підрозділи 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії. Наразі вони воюють на Луганщині.

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