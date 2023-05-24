Розвідка відповіла, чи перекидає ворог війська до Росії після подій в Бєлгородській області
22 травня так звана спецоперація Росії призвела до неочікуваних подій для самої країни-терористки. Тож тепер окупантам власні війська стали необхідними й на власній же території, у Бєлгородській області.
Через це Росія має намір з окупованих територій перекинути свої підрозділи у межі свого кордону. Про це в етері телемарафону повідомив речник ГУР МО Андрій Юсов.
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Перекидання військ потребує часу
Андрій Юсов розповів, що попри такі наміри, інформація про які є в української розвідки, такі процеси потребують підготовки. Адже перекидання окремих підрозділів потребує часу. Тож у ГУР слідкують за ситуацією.
Так. Така інформація є. Вона зараз перевіряється і відстежується. Ми просто повинні розуміти, що перекидання окремих підрозділів, особливо з лінії фронту – це не дуже швидкий процес. Він потребує підготовки і реалізації. Тому ми спостерігаємо і, безумовно, уважно стежимо за цією інформацією,
– підкреслив представник ГУР.
Зауважимо, що за даними джерела в українській розвідці, наразі командування західного військового округу Росії приймає рішення про оперативне перекидання окремих боєздатних підрозділів з України. До Бєлгородської області можуть перемістити підрозділи 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії. Наразі вони воюють на Луганщині.
"Звільнення" Бєлгородщини: що відомо
- "Звільнення" регіонів Росії від путінського режиму розпочалося 22 травня. Здійснюється воно силами легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу. При цьому за короткий термін "звільнити" встигли населені пункти Козинка, Грайворон та Гора-Подол.
- У відповідь 22 травня в Бєлгородській області оголосили про проведення плану "Едельвейс". Він передбачав збір усіх силових структур країни-терористки задля проведення "антитерористичних дій".
- Однак "Едельвейс" доволі швидко зів'янув. Уже 23 травня губернатор Бєлгородської області Гладков заявив про припинення контртерористичної операції, адже нібито усіх цілей було досягнуто.
- Попри такі заяви губернатора, Російський добровольчий корпус продовжує свою операцію зі "звільнення" Росії від кремлівської диктатури. Як доказ російські повстанці опублікували відповідне відео.