Розвідники підрозділу Kraken отримали від волонтерів дрони та зігрівальні набори, – Палатний

Волонтерський штаб "Українська команда" передав розвідувально-диверсійному підрозділу ГУР Kraken партію дронів-камікадзе та набори для обігріву.

Про це повідомив керівник "Української команди" Артур Палатний. Він також опублікував у фейсбуці відео передачі допомоги підрозділу Kraken.

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"Передали партію дронів-камікадзе та тисячу обігрівальних наборів підрозділу Kraken Головного управління розвідки. Цей розвідувально-диверсійний підрозділ був сформований у Харкові у перші дні широкомасштабного нападу росіян. Його бійці звільняли Харківську область, брали участь у боях за Соледар та Бахмут", – зазначив Артур Палатний.

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Під час передачі допомоги керівник "Української команди" підкреслив, що дрони допоможуть нашим захисникам наводити ще більше жаху на ворога, а теплі набори захистять від морозів.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" зібрала обігрівальні набори для 50 тисяч захисників на передовій.