Розвідники взяли в полон російського офіцера-спецпризначенця: деталі операції

Під час запеклого бою на Харківщині українські розвідники взяли у полон російського офіцера. Наразі він перебуває у лікарні з пораненнями.

Офіцер розвідгрупи "Кедр" ГУР МО розповів про деталі взяття в полон російського спецпризначенця на Харківщині.

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Як українські розвідники захопили в полон російського офіцера: подробиці операції

Все відбувалось у селі Дементіївка Дергачівського району Харківської області. Щоб виявити передові позиції окупантів та їхні ДРГ, вночі розвідники застосували тепловізійний квадрокоптер. Російські системи радіоелектронної боротьби заважали огляду, але все ж наші воїни зуміли помітити велике скупчення особового складу ворога без бронетехніки на північно-західній околиці населеного пункту. Окупанти ховалися у спорудах, зруйнованих під час бойових дій.

По цих цілях розвідники скинули з квадрокоптера 7 ручних гранат Ф-1. На тепловізорі було видно, що окупанти зазнали втрат. Згодом 4 розвідників ГУР МО разом з підрозділом тероборони вирушили на перевірку результатів скидів цих гранат.

Під час переміщення підрозділ тероборони потрапив у засідку у найближчій до українських позицій лісопосадці. На жаль, тероборона одразу зазнала втрат.

Тим часом у передсвітанковій млі, на відкритій місцевості, двоє розвідників групи "Кедр" ГУР МО вступили в огневий контакт з ворогом на короткій дистанції. Сили росіян переважали, адже окупанти були на більш вигідних, заздалегідь обладнаних і прихованих позиціях. Ворожа ДРГ була у складі приблизно 12 – 13 осіб, у них був кулеметник та снайпер.

Бій тривав близько години – в результаті у ворога 2 вбитих і 3 поранених, а українські розвідники відійшли на вигідні рубежі без втрат.

Впродовж дня наші воїни провели перегрупування й дорозвідку лісопосадки, зайнятої ворогами. Після спланованої артилерійської підготовки по цьому місцю скупчення ворога, при світлі дня розвідгрупа ГУР МО висунулася на місце ранкового боєзіткнення і знову зайшла в лісопосадку.

Під інтенсивним мінометний вогнем ворога вдалося захопити живим у полон офіцера командира взводу ворожої ДРГ. Він був пораненим і сам здався у полон. Виявилось, що це станіслав трутнєв.

Що відомо про окупанта станіслава трутнєва

Він є військовослужбовцем 140 загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами й засобами північного флоту військово-морських сил росії.

Його частина 69068 розташована у селищі Відяєво Мурманської області.

Цікаво, що сам трутнєв є уродженцем Запоріжжя.

Російському загарбнику на місці надали першу допомогу, а потім перевезли у глибший тил, де він наразі перебуває під вартою в одній з лікарень.

Я думаю, що з цим полоненим, дай Боже, щоб у декількох наших полонених з'явився шанс на обмін,

– сказав офіцер розвідгрупи "Кедр".

Загалом під час цієї операції втрати ворога склали близько 3 десятків вбитими й пораненими. Це підтвердив сам трутнєв під час допиту в лікарні.

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