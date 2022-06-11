Розвідники ЗСУ на Півдні знищили групу російських десантників та захопили їхню зброю

Розвідники зі Збройних Сил України під час операції на Півдні знищила групу десантників окупаційних військ Росії. Завдяки цьому навіть вдалося захопити озброєння ворогів.

Вдалося ліквідувати російських десантників 10 червня. Про це повідомили в оперативному зведенні за день командування "Південь".

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Розвідники ЗСУ знищили десантників на Херсонщині

Наші захисники в цей момент були на операції вивчення маршруту просування в глиб окупованої території. На у Херсонській області вони побачили групу десантників.

Після успішної ліквідації ворожого підрозділу вдалося забрати не тільки зброю. Також розвідники захопили засоби зв'язку десанту Росії.

Які втрати ворога за 10 червня на Півдні

Українські воїни на цьому напрямку продовжили ефективно нищити російських окупантів. Зокрема, доклали своїх зусиль до статистики втрат росіян і ракетно-артилерійські підрозділи. Загалом там ліквідовані за день 39 службовців ворога. Також знищили щонайменше 11 одиниць техніки:

танк Т-62;

4 броньованих машини,

3 вантажних військових автомобілі;

автоматизований комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебськ-2"

2 гаубиці "Мста-Б".

Окрім цього снаряд ЗСУ влучно знищив польовий склад боєприпасів ворога в районі Давидова Броду.

Також знищили групу кадирівців у Сєвєродонецьку

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович 10 червня розповів, що в боях за Сєвєродонецьк ліквідували кадирівців із полку "Ахмат". Це були група Сил спеціальних операцій Росії, яка займалася військовою розвідкою.

За словами Арестовича, їх "знищили в нуль". Тому, ймовірно, це не той випадок, коли окупанти зможуть провести перегрупування підрозділу. Слід зауважити, що Росія кинула на Сєвєродонецьк велику частину своїх сил, які були зосереджені на Сході. Тому наші воїни часто ведуть героїчну боротьбу проти ворога, який кількісно переважає.

Однак за даними радника, все ж головний задум російського командування – не перекидати весь особовий склад під Сєвєродонецьк. Тому наразі біля міста посилюють лише артилерійське угруповання окупантів.

Що кажуть у Генштабі щодо ситуації в Сєвєродонецьку

У ЗСУ зранку 10 червня зазначили, що наявні в місті війська намагаються взяти населений пункт під контроль. Проте їм це не вдається та в населеному пункті тривають важкі бої