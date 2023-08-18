Режим Путіна зараз проходить випробування на стабільність і довговічність, – розвідка Латвії

У розвідці Латвії 17 серпня заявили, що диктаторський режим Владіміра Путіна у Росії наразі проходить випробування на міцність. Водночас там вважають протести у країні-агресорці малоймовірними, хоча і не неможливими.

Водночас представники розвідки наголосили, що події у Кремлі весь час змінюються. Тому за ними треба активно стежити.

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Як у Латвії оцінили стабільність режиму Путіна

У Бюро із захисту конституції Латвії, що виконує функції служби безпеки й розвідки та контррозвідки, зазначили, що режими кремлівського диктатора Путіна наразі лишається стабільним. Водночас вони відзначили, що у російському суспільстві наразі зростає так звана "соціально-політична апатія".

"Цю тенденцію можна бачити в соцопитуваннях. Російське суспільство виявляє обережність, особливо якщо думка не збігається з основною політичною лінією", – сказали у бюро.

У розвідці також зауважили, що заколот очільника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина не мав помітного негативного впливу на оцінку громадянами Росії режиму Путіна. Попри це, у бюро вважають, що підтримка самого кухаря Путіна – знизилася.

До заколоту Пригожина підтримувала майже половина росіян, а після – лише п'ята частина. Водночас підтримка позиції міноборони Росії зросла у кілька разів: якщо до повстання її підтримувала лише десята частина населення, після повстання показник наблизився до двох п'ятих,

– мовиться у звіті розвідки.

Там також зазначили, що масштабні протести проти кремлівської влади у Росії є малоймовірними. На думку представників бюро, зараз не надходить сигналів про суттєву загрозу для політичної стабільності путінського режиму у Росії.

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