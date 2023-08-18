Режим Путіна зараз проходить випробування на стабільність і довговічність, – розвідка Латвії
Джерело:Бюро охорони конституції Латвії
У розвідці Латвії 17 серпня заявили, що диктаторський режим Владіміра Путіна у Росії наразі проходить випробування на міцність. Водночас там вважають протести у країні-агресорці малоймовірними, хоча і не неможливими.
Водночас представники розвідки наголосили, що події у Кремлі весь час змінюються. Тому за ними треба активно стежити.
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Як у Латвії оцінили стабільність режиму Путіна
У Бюро із захисту конституції Латвії, що виконує функції служби безпеки й розвідки та контррозвідки, зазначили, що режими кремлівського диктатора Путіна наразі лишається стабільним. Водночас вони відзначили, що у російському суспільстві наразі зростає так звана "соціально-політична апатія".
"Цю тенденцію можна бачити в соцопитуваннях. Російське суспільство виявляє обережність, особливо якщо думка не збігається з основною політичною лінією", – сказали у бюро.
У розвідці також зауважили, що заколот очільника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина не мав помітного негативного впливу на оцінку громадянами Росії режиму Путіна. Попри це, у бюро вважають, що підтримка самого кухаря Путіна – знизилася.
До заколоту Пригожина підтримувала майже половина росіян, а після – лише п'ята частина. Водночас підтримка позиції міноборони Росії зросла у кілька разів: якщо до повстання її підтримувала лише десята частина населення, після повстання показник наблизився до двох п'ятих,
– мовиться у звіті розвідки.
Там також зазначили, що масштабні протести проти кремлівської влади у Росії є малоймовірними. На думку представників бюро, зараз не надходить сигналів про суттєву загрозу для політичної стабільності путінського режиму у Росії.
Раніше в Офісі Президента сказали, що може знищити режим Путіна
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк 16 серпня назвав ключовий момент, який може остаточно знищити режим Путіна. За його словами, це може статися після того, як країна-агресорка отримає кілька тактичних поразок на лінії фронту.
- Він також додав, що також режим можуть сколихнути й внутрішні конфлікти у самому Кремлі. Він наголосив, що російські клани у Кремлі вже готують "робоче поле" на різних рівнях.
- Наостанок він підкреслив, що весь світ побачить з'ясування стосунків на різних рівнях із величезною кількістю зброї, з кримінальним підтекстом. Також можливі й вбивства когось із верхівки Кремля.