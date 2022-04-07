Розвідувальна група ЗСУ затримала чотирьох російських військових на Херсонщині

На сторінці угруповання військ "Південь" повідомили, що на території Херсонської області розвідувальна група ЗСУ затримала 4 військовослужбовців Росії.

Згідно з інформацією, наразі з військовослужбовцями країни-окупанта ведуть допити.

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Його метою є отримання інформації щодо приналежності їх до конкретного підрозділу збройних сил Росії, стану укомплектованості озброєнням, військовою технікою, матеріально-технічними засобами та особовим складом.



Полонений російський військовий / Фото Угруповання військ "Південь" ​

Отримана інформація може допомогти спрогнозувати подальші дії противника щодо його просування по території Херсонської області.

Також планують встановити особисті дані захоплених російських військовослужбовців для подальшого обміну полоненими.

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