ЗСУ показали унікальні кадри роботи розвідувального дрона "Лелека"
Номенклатура БпЛА, які мають на озброєнні Сили оборони, стрімко збільшується. Зокрема, військові ефективно використовують український розвідувальний дрон "Лелека".
Екіпаж безпілотника розповів ведучій 24 Каналу Андріані Кучер про особливості роботи з "Лелекою" та на що здатний дрон. До слова, український безпілотник виробляють за межами України на чеському заводі.
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Особливості дрона
"Лелека" – це щось добре, надійне, відпрацьоване. Дрон має низький акустичний супровід, з висоти 300 метрів його вже не чути. До того ж його важко зловити радаром. Має бути хороша злагодженість, щоб його збили. Він проходив усі лінії ППО,
– мовив оператор дрона.
Зараз нова модель "Лелеки" має автоматику зв'язку, що дозволяє проходити лінію РЕБ та РЕР. Раніше було складно залітати у зони з високим придушуванням.
Характеристики "Лелеки":
- Робоча висота – 1200 – 1500 метрів
- Максимальна висота – 2000 метрів
- Максимальна швидкість – 32 метри за секунду
- Крейсерська швидкість – 22 метри за секунду
- Розмах крил – 3 метри
- Злітна вага – 8,7 кілограма
- Вага корисного навантаження – 600 грамів
Як працює екіпаж "Лелеки"
Загалом екіпаж дрона "Лелека" дуже мобільний. Обладнана автівка у разі потреби може швидко змінити локацію та працювати з іншого місця. Час на згортання/розгортання обладнання 30 хвилин.
За нами полюють. Екіпажі БпЛА у пріоритеті для противника, тож ми завжди працюємо віддалено від лінії боєзіткнення. Зараз поки на деревах є листя, то можна маскуватися у посадках. Втім, будь-який досвідчений екіпаж не буде працювати з однієї точки,
– зазначив військовий.
На вибір локації впливають багато чинників, зокрема безпекова компонента, радіогоризонт тощо.
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