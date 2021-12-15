Роз'яснювальна робота, – у "Слузі народу" розповіли про оновлений канал "Рада"

Телеканал "Рада" вийшов 15 грудня в ефір в оновленому форматі та у новій студії. Його місія інформувати, як працює парламент та інші органи держвлади.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловила заступниця глави фракції "слуг" Євгенія Кравчук. За її словами, такі принципи закладені у статут телеканалу.

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"Має бути нормальна роз'яснювальна робота, але не старою картинкою, технікою й підходами 15-річної давності", – наголосила Кравчук.

Канал має бути цілодобовим та з новими форматами

На думку депутатки, вона рада, що люди так широко почули про існування каналу. Це важливо, бо люди мають розуміти, як пишуть, складають та реалізують закони.

На жаль, коли дивитися трансляцію Верховної Ради, то можна з'їхати з глузду, а не зрозуміти, що таке законодавство чи як мінятиметься країна після ухвалення того чи іншого закону,

– зазначила вона.

Кравчук зауважила, що "Рада" має стати сучасним інформаційним мовником. Окрім того мовлення телеканалу має бути цілодобовим. "Практично із самого ранку до пізньої ночі", – додала вона.

Євгенія Кравчук пояснила, що телеканал "Рада" шукає цікаві формати. Журналісти будуть не лише в Києві, а й дивитимуться, як ухвалені закони працюють у маленьких містах України.

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