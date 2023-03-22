Російська церква відповідальна за війну в Україні, – Вселенський патріарх Варфоломій

22 березня 2023, 18:19

Джерело:

Reuters

Вселенський патріарх Варфоломій звинуватив православну церкву Росії у війні в Україні. За його словами, РПЦ співпрацювала з керівництвом окупантів, а тому повинна розділяти відповідальність за злочини.

Разом з тим, Варфоломій готовий допомогти у "післявоєнному відродженні" як Україні, так і Росії. З такою заявою Вселенський патріарх виступив на конференції у Литві.

Важливо Коли Путін опиниться в Гаазі, чому Росія не вийде з-під санкцій: що пишуть західні ЗМІ

Церква розділяє відповідальність за війну

За словами патріарха, церква і державне керівництво Росії співпрацюють у злочинній агресії проти України, а тому – мають розділяти відповідальність. Зокрема, російський патріарх Кіріл "благословив" повномасштабне вторгнення й викрадення українських дітей.

При цьому патріарх підкреслює, що міжрелігійний діалог має бути зосереджений на способах протистояння РПЦ.

Наш міжрелігійний діалог має бути зосереджений на способах протистояння і нейтралізації здатності керівництва Московського патріархату підривати єдність і богословськи узаконювати злочинну поведінку,
– заявив Варфоломій.

У російській православній церкві поки не відреагували на заяву Вселенського патріарха.

Російська церква як ще один вид пропаганди

  • Російські "агенти в рясах" продовжують розповсюджувати кремлівські наративи. Так, у РПЦ заявили про "прихід Антихриста" в Україну. Такі заяви з'явилися після того, як ченців УПЦ МП виселили з Києво-Печерської Лаври.
  • Патріарх РПЦ Кіріл активно підтримує вбивства українців і благословляє на це окупантів. Однак, як виявилося, очільника російської церкви у минулому дійсно був агентом. У 70-і роки він шпигував для СРСР у Женеві.
  • В Україні ченці УПЦ МП продовжують займатися підривною діяльністю. Зокрема, настоятель храму на Закарпатті отримав підозру від СБУ за розпалювання релігійної ворожнечі.
Автор: Анжеліка Байбак