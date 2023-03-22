Російська церква відповідальна за війну в Україні, – Вселенський патріарх Варфоломій
Джерело:Reuters
Вселенський патріарх Варфоломій звинуватив православну церкву Росії у війні в Україні. За його словами, РПЦ співпрацювала з керівництвом окупантів, а тому повинна розділяти відповідальність за злочини.
Разом з тим, Варфоломій готовий допомогти у "післявоєнному відродженні" як Україні, так і Росії. З такою заявою Вселенський патріарх виступив на конференції у Литві.
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Церква розділяє відповідальність за війну
За словами патріарха, церква і державне керівництво Росії співпрацюють у злочинній агресії проти України, а тому – мають розділяти відповідальність. Зокрема, російський патріарх Кіріл "благословив" повномасштабне вторгнення й викрадення українських дітей.
При цьому патріарх підкреслює, що міжрелігійний діалог має бути зосереджений на способах протистояння РПЦ.
Наш міжрелігійний діалог має бути зосереджений на способах протистояння і нейтралізації здатності керівництва Московського патріархату підривати єдність і богословськи узаконювати злочинну поведінку,
– заявив Варфоломій.
У російській православній церкві поки не відреагували на заяву Вселенського патріарха.
Російська церква як ще один вид пропаганди
- Російські "агенти в рясах" продовжують розповсюджувати кремлівські наративи. Так, у РПЦ заявили про "прихід Антихриста" в Україну. Такі заяви з'явилися після того, як ченців УПЦ МП виселили з Києво-Печерської Лаври.
- Патріарх РПЦ Кіріл активно підтримує вбивства українців і благословляє на це окупантів. Однак, як виявилося, очільника російської церкви у минулому дійсно був агентом. У 70-і роки він шпигував для СРСР у Женеві.
- В Україні ченці УПЦ МП продовжують займатися підривною діяльністю. Зокрема, настоятель храму на Закарпатті отримав підозру від СБУ за розпалювання релігійної ворожнечі.